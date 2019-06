Recreatiedomein Nieuwdonk voortaan helemaal gratis toegankelijk

We worden tegenwoordig om de oren geslagen met negatief nieuws over het milieu. Maar af en toe is er ook reden tot hoop. Zo gaat het visbestand in onze Vlaamse wateren er jaar na jaar op vooruit. Bij een controle vandaag van de Molenbeek in Massemen bij Wetteren blijkt dat het aantal vissoorten er op 5 jaar tijd fors is toegenomen. Om die controle uit te voeren gebruikten de onderzoekers een techniek die eigenlijk verboden is: pulsvissen of elektrisch vissen.