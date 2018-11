Recordpoging lachen met 600 leerlingen ten voordele van Rode Neuzen Dag

In de gemeentelijke basisschool Gibo in Serskamp bij Wichelen hebben ze vandaag goed gelachen. Speciaal voor Rode Neuzendag kregen 600 leerlingen een sessie lachyoga. Nooit eerder hebben in ons land zoveel kinderen gelijktijdig gelachen, zegt de school, een lachrecord dus. Lachyoga kent zijn oorsprong in India, waar het elke dag op het lesprogramma staat. Lachen is gezond, het vergroot de productiviteit en de sfeer én het vermindert pesterijen. De school verzamelde intussen al 11.000 euro voor Rode Neuzen Dag. Ook de leerlingen zelf zijn enthousiast.