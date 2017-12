Nieuws Rampenoefening in Liefkenshoektunnel

embed

In de Liefkenshoektunnel in Kallo is voorbije nacht een rampoefening gehouden. De tunnelkoker richting Gent was afgesloten voor onderhoudswerken en zo kon de brandweer er oefenen op noodsituaties. Door dit soort realistisch nagebootste rampoefeningen te doen wil de brandweer en het tunnelbeheer beter voorbereid zijn op zware ongevallen of rampen. Elk jaar rijdt steeds meer verkeer door de Liefkenshoektunnel, waardoor de kans op ongevallen stijgt. In 2019 staat er nog een grootschalige noodplanoefening op het programma.