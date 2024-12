Raad voor Verkiezingsbetwistingen verwerpt bezwaar van N-VA tegen verkiezingsresultaten in Zottegem

In Zottegem komt er geen hertelling van de stemmen die uitgebracht zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. N-VA, met lijsttrekker Mathias Diependaele, diende een bezwaar in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. De partij wilde dat een deel van de stemmen herteld werd omdat er bij het tellen van de stemmen fouten zouden zijn gemaakt. Maar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen oordeelt van niet en verwerpt het bezwaar. "Van enige onregelmatigheid of verwijzing naar enige discrepantie is geen sprake", staat er te lezen in het arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Er is volgens de raad geen bewijs dat er twee stemmen onterecht geldig werden verklaard in een van de telbureaus. "Er wordt enkel verwezen naar het geringe stemmenverschil dat nodig is om een zetelverschuiving met zich mee te brengen", oordeelt de Raad. "Een louter stemmenverschil, hoe gering ook, is geen onregelmatigheid maar een feitelijk gegeven en geen reden om te hertellen."