Punkrockgroep Janez Detd viert 25ste verjaardag met eenmalig reünieconcert

En we gaan eruit met een streepje muziek. Want wie fan is van Janez Detd, de punkrockgroep uit Grembergen bij Dendermonde, noteert misschien best 7 maart 2020 in de agenda. Dan spelen frontman Nikolas Van der Veken en co een eenmalig reünieconcert. De bandleden doneren hun gage integraal aan één fan. Hij of zij gaat die avond namelijk met een goudklomp van 25.000 euro naar huis. Officieel hingen de rockers jaren geleden al de gitaren aan de haak, maar definitief afscheid nemen, dat is blijkbaar moeilijk.