Protest rond onveiligheid herinrichting kruispunt Bergweg-N41 Hofstade groeit

En we blijven nog even in Zottegem. Want het lijkt erop dat er eindelijk een doorbraak is in het dossier rond het oud-college. Het gebouw is een echte stads-kanker geworden na jarenlange leegstand en een verwoestende brand. Een project-ontwikkelaar wilde het gebouw eerst afbreken, maar dat mocht niet omdat de gevels beschermd zijn. Nu heeft de promotor dan toch een stedenbouwkundige aanvraag ingediend die rekening houdt met al die zaken. In het gebouw komen niet alleen 53 luxe-appartementen, er komt ook een publieke ondergrondse parking. Zo'n parking was er nog niet in Zottegem.