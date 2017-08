Nieuws Politie nog op zoek naar mogelijke kinderlokker in Kallo

embed

In Kallo, een deelgemeente van Beveren, is de politie nog altijd op zoek naar een mogelijke kinderlokker. De man zou twee dagen geleden een jongen in zijn auto hebben proberen lokken. Hij vluchtte weg toen de jongen niet op zijn verzoek wou ingaan. Een moeilijk onderzoek, laat woordvoerder Dirk Depover van de organisatie Child Focus verstaan. Het is in veel gevallen niet makkelijk om uit te maken of het effectief over een poging tot kidnapping gaat, een misdaad die volgens Child Focus toch nog altijd uiterst zeldzaam is.