Politie en parket onderzoeken een verdacht overlijden in Herzele. Aan de brug in de Schipstraat is deze namiddag een lichaam gevonden. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Alle pistes liggen nog open. De politie bevestigt alleen dat er een stoffelijk overschot is aangetroffen. Een afstappingsteam van het parket is nog ter plaatse. De straat is afgesloten voor alle verkeer.