Parket Oost-Vlaanderen: 'Wilden wel onderzoek opstarten, maar gestolen auto was al terecht'

Het parket van Oost-Vlaanderen ontkent dat het vrijdag geen onderzoek meer wou opstarten in verband met een autodiefstal in Nieuwerkerken, een deelgemeente van Aalst. De eigenaar van het gestolen voertuig beweerde van wel. Omdat het bijna weekend was. Maar dat ontkennen politie en parket nu. Ze zeggen dat het moment dat ze een procedure wouden opstarten de melding al binnenkwam dat het voertuig was teruggevonden. Een snelle tussenkomst was met andere woorden niet meer nodig. Het onderzoek naar de dader of daders van de diefstal gaat wel nog verder. Aldus politie en parket.