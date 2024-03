Politie en 'Animaux en Péril' treffen verwaarloosde paarden en pony's aan in Zele

De dierenwelzijnsorganisatie 'Animaux en Péril' heeft in Zele een zevental paarden en twee pony’s aangetroffen in een afgelegen stal. De dieren leken heel zwaar te zijn verwaarloosd. Ze zijn ondervoed en geven ook blijk van verschillende ziektes en parasieten. Het was na een tip van de politie van Lokeren dat de dierenbeschermers in actie zijn geschoten. De politie zelf was getipt vanuit een plaats in Lokeren waar de paarden oorspronkelijk gestald stonden. Nadat het onderzoek was gestart werden de dieren verplaatst naar Zele. Momenteel worden ze opgevangen op verschillende plaatsen, vooral in Wallonië, waar ze de nodige zorgen krijgen. De redding kwam net op tijd, zegt Animaux en Péril. Sommige dieren zouden het niet lang meer hebben uitgehouden. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws.