Poldergebied Sinaai-Daknam neemt mobiele noodpomp in dienst

En om af te sluiten duiken we nog even het poldergebied Sinaai-Daknam in. Want daar is vanmiddag een mobiele noodpomp in dienst genomen. De nieuwe, mobiele pomp moet de verouderde pompgemalen in de Polder Sinaai-Daknam bijstaan. Het gebied kampt met een verhoogd risico op wateroverlast. Er is al een subsidiedossier ingediend om het pompgemaal aan de Keizersstraat te renoveren en visvriendelijker te maken. Maar in afwachting daarvan heeft het polderbestuur nu deze tijdelijke noodpomp voorzien. De aandrijving ervan gebeurt met behulp van een tractor. Ze kan dus onmiddellijk gebruikt worden wanneer dat nodig is.