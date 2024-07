Pistier Fabio Van den Bossche uit Laarne hoopt terug te keren met een medaille

Het is bijna zover, de Olympische Spelen in Parijs staan voor de deur. En dat betekent veel voor pistier Fabio Van den Bossche uit Laarne. Hij kijkt er vol goede moed naar uit om op de Olympische wielerpiste het beste van zichzelf te geven. Een jongensdroom die werkelijkheid wordt, nadat hij tijdens de vorige Spelen net naast een selectie greep. Maar nu is de 23-jarige renner van Alpecin-Deceuninck in topvorm én hoopt hij terug te keren met een medaille.