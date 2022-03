Partner van aangehouden uitbater co-housingproject in Grimminge vrij onder voorwaarden

De Federale Gerechtelijke Politie van Oost-Vlaanderen heeft een bende opgerold die verdacht wordt van de grootschalige productie van synthetische drugs. Twaalf verdachten werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Het merendeel van de bende blijkt lid te zijn van dezelfde motorclub, MC Peccatori. Het onderzoek kwam er na een brand in een woning in Geraardsbergen, in augustus vorig jaar, waarbij er mogelijke productieresten van synthetische drugs werden aangetroffen. Vorige maand is het gerecht dan binnengevallen op diverse adressen in onder meer Aalst, Dendermonde, Berlare en Zele. En deze week is er nog een verdachte opgepakt in Ninove. De 12 verdachten zitten nu in voorhechtenis.