Geraardsbergen en Dendermonde werken aan 'zorgzame buurten'

Vanochtend zijn speurders van de gerechtelijke politie binnengevallen bij verschillende voorzieningen van Beauprez Service Residenties in Grimminge, een deelgemeente van Geraardsbergen. 17 bewoners werden geëvacueerd en het gemeentelijk rampenplan is aangekondigd.Vroeger was één van de voorzieningen een woonzorgcentrum, maar de eigenaar verloor vorig jaar zijn vergunning bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, omwille van het grote aantal tekortkomingen. Sindsdien worden er mensen van alle leeftijden opgevangen die het op één of andere manier moeilijk hebben. Maar volgens bronnen verbleven er voornamelijk heel wat buitenlandse arbeiders, zoals Polen en Slovaken. Het is wellicht in die context dat de politie er vanochtend binnenviel. De zaakvoerders werden meegenomen voor verhoor. Zowel de gerechtelijke politie als het parket geven voorlopig geen commentaar. De stad zoekt een oplossing voor de bewoners van de voorzieningen. 17 mensen werden geëvacueerd. Het gaat om zwaar zorgbehoevenden van wie de medische zorg en veiligheid niet meer ter plaatse gegarandeerd kan worden. "Veertien van de zeventien bewoners worden gedurende één nacht tijdelijk opgevangen in de omliggende ziekenhuizen. Morgen wordt voor hen een nieuwe opvang gezocht in de lokale woonzorgcentra. De familie en/of de bewindvoerders van de betrokken bewoners werden door het Rode Kruis op de hoogte gebracht.", dat meldt de stad Geraardsbergen. Drie andere bewoners vonden intussen al een nieuw onderkomen. Burgemeester Guido De Padt riep fase 1 van het gemeentelijk rampenplan af. “Vandaag heeft het parket bevolen om verschillende zorgbehoevende personen te evacueren omdat ze hier niet de zorg zouden krijgen die ze verdienen. Onze eigen sociale dienst en de sociale diensten van de ziekenhuizen staan de getroffen families bij om een nieuw onderdak te vinden voor hen.”-