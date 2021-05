Parel uit neogotiek in Dendermonde kan rekenen op Vlaamse subsidies

Over vier dagen is het zover, dan mag Hooverphonic ons land vertegenwoordigen op de halve finales van het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. Het nummer 'The Wrong Place's staat op hun nieuwe album 'Hidden Stories' en dat album heeft vandaag de nummer 1 behaald in de Ultratop 50 in ons land. Of dat betekent dat het liedje het ook goed gaat doen op het songfestival, dat is nog af te wachten, zeggen ook de bandleden zelf. Hun dagen zijn nu vooral gevuld met repeteren, covid-tests en verplicht binnen blijven op hotel.