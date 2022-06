Nieuws Oververhitte gsm-batterij zet appartement in brand in Wichelen

In Wichelen zijn de brandweerteams van Wichelen, Lede, Aalst en Moorsel vrijdagavond moeten uitrukken voor een gsm-brand. Die was ontstaan in een van de nieuwe appartementen op de site van het voormalige klooster langs Margote. De batterij van een gsm, die in een rugzak zat, was ongemerkt oververhit geraakt en in brand gevlogen. Ook de kast, waarin de rugzak stond, vloog daarop mee in brand. De hevige rookontwikkeling die daarop volgde zette het brandalarm van het gebouw in werking. Toen de brandweerploegen arriveerden, had de bewoner het vuur al voor een belangrijk deel zelf kunnen doven. De brandweer haalde de rugzak en de kast veiligheidshalve naar buiten. Het gebouw werd daarop grondig geventileerd. Niemand raakte gewond.