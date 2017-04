Oversteekplaats Tielrode wordt aangepakt

Vanmorgen rond zeven uur vond er een zwaar verkeersongeval plaats op de Keetberglaan in Beveren. Een vrachtwagen botste er met een motorfiets. De bestuurder, een 45-jarige man uit Stabroek, werd zwaar gewond afgevoerd, maar is ondertussen niet meer in levensgevaar. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. Duidelijk is wel al dat het gebeurde nadat de vrachtwagenchauffeur zijn parkeerplaats wou verlaten. Door het ongeval was de rijweg lange tijd in de twee richtingen afgesloten. Wat zorgde voor flink wat verkeershinder.