Oude pastorie van Nieuwerkerken wordt therapiecentrum

In Laarne is gisteravond een motorrijder van 21 jaar om het leven gekomen na een fatale crash. De motorrijder verloor de controle over het stuur en botste tegen een boom in de voortuin van een huis. De klap was zo zwaar dat de motor in brand vloog. Omstaanders trokken het slachtoffer nog uit de vlammen, maar er kon geen hulp meer baten. Een vriend van de jongeman, met wie hij samen op pad was, zag het ongeval voor zijn ogen gebeuren en was in shock. 't Is niet de eerste keer dat er op die weg een zwaar ongeval gebeurt. Daarom komt er ook een trajectcontrole.