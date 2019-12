Oud-burgemeester Jan De Dier in levensgevaar na zwaar ongeval

In Aalst heeft het stadsbestuur de princiepsbeslissing genomen om een tonnagebeperking in te voeren binnen de ring, en dat tijdens bepaalde tijdsvensters. De beslissing komt er na het dodelijk ongeval met een vrachtwagen, vorige week aan de Tereossite, in het centrum van de stad. Een 11-jarige jongen kwam daarbij om het leven. Het vervoer met vrachtwagens van 3,5 ton en meer binnen de ring rond Aalst wordt verboden, en dat op werkdagen vlak voor en na de schooluren. Dus geen zwaar vrachtverkeer tussen half acht en half negen ’s morgens, en tussen half vier en kwart voor vijf in de namiddag. Op woensdag wordt dit van twaalf uur tot één uur in de namiddag. De maatregel past in een globaal verkeerscirculatieplan. Dat plan zou in de loop van volgend jaar worden ingevoerd.