Bestuurder knalt op omheining en twee geparkeerde wagens in Denderleeuw, politie opent onderzoek

In Denderleeuw is de politie een onderzoek gestart na een ongeval met vluchtmisdrijf in het centrum. De kans bestaat dat de bestuurder onder invloed was van drugs. Het ongeval gebeurde vrijdagochtend al in de Guido Gezellestraat. De auto kwam eerst terecht op een omheining, en daarna op twee geparkeerde voertuigen. Er vielen geen gewonden, maar de materiele schade was de moeite. Na het ongeval gingen de inzettenden van de wagen op de vlucht. Ze zijn nog altijd spoorloos.