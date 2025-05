FCV Dender gaat met 4-2 onderuit in Westerlo: "Ons beste niveau te weinig laten zien in Europe Play-Offs"

In de Europe Play-Offs heeft FCV Dender vrijdagavond met 4-2 verloren op het veld Westerlo. In een wedstrijd met maar liefst vier strafschoppen leek de match op een 2-2 gelijkspel te eindigen, maar Westerlo wist in het absolute slot nog twee keer te scoren. Zo verliest FCV Dender met 4-2 in 't Kuipje. Dender pakt nul op zes en mag, met negen punten achterstand op leider Charleroi, een kruis maken over de ambities in de eindronde.