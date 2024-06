Website van TV Oost zit in een nieuw jasje

Op vraag van het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht: Op zondag 23 juni 2024, omstreeks 12.30 uur, werd de 38-jarige Pierre CHARLIER voor het laatst gezien ter hoogte van de Colruyt op de N9 in Aalst. Sindsdien ontbreekt echter elk spoor van hem. Hij verplaatst zich met een donkergrijze fiets met fluogeel opschrift van het merk SCOTT. Pierre is 1m78 groot en struis gebouwd. Hij heeft bruine ogen, bruin haar en een stoppelbaard.

­

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe short, een groene T-shirt met vooraan de vlag van Ierland opgedrukt en een blauwe pet. Pierre kan zich moeilijk uitdrukken en kan verward overkomen.

Hebt u Pierre CHARLIER of zijn fiets gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu.

­

U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.