En we sluiten af met literair nieuws, van iemand van wie u het misschien niet meteen verwacht. Christoph D'Haese, burgemeester van Aalst, is vanaf vandaag ook auteur. Want hij brengt z'n allereerste boek uit met de uitdagende titel 'Kunnen Aalstenaars de wereld redden?'. Het is een boek dat het belang van Aalst in de kijker zet, uiteraard wel met een dikke knipoog.