Opnieuw wateroverlast in Sint-Gillis-Waas: Straten afgesloten, gevel huis stort in.

De opbouw van de Lokerse Feesten is dit weekend gestart. Volgende week moet alles klaar zijn. De podiumbouwers zijn dan ook druk in de weer om alles klaar te krijgen. Dat doen ze nog steeds met even veel motivatie, zelfs na het nieuws dat Pukkelpop geannuleerd is. De Lokerse Feesten gaat door, zegt de organisatie. Wel met 1600 bezoekers in plaats van 14.000 en met strenge coronamaatregelen.