Opnieuw fysiek naar Open Bedrijvendag: ook Stokerij Rubbens keek er naar uit

Misschien bent u vandaag zelf wel op bezoek geweest in een bedrijf in de streek, want het is Open Bedrijvendag. Het evenement, dat traditiegewijs door ondernemersorganisatie VOKA op de eerste zondag van oktober wordt georganiseerd, is toe aan zijn 31ste editie. Na de virtuele editie van vorig jaar, hebben 86 bedrijven in Vlaanderen vandaag fysiek hun deuren opengegooid voor het publiek. En wij gingen eens een kijkje nemen in één van die bedrijven.