In de Moorselbaan in Aalst beleefde een vrouw gisteren de schrik van haar leven, ze is in shock afgevoerd naar het ziekenhuis. Zij zou het slachtoffer geworden zijn van een homejacking. Er zou ook geschoten zijn. Politie en parket voerden vanmorgen een onderzoek naar sporen, onder meer van vuurwapens. Er is een kogelhuls gevonden, maar niemand zou gewond zijn geraakt. Buurtbewoners hoorden gisteravond het schot en verwittigden de hulpdiensten. Volgens getuigen drongen 2 mannen de woning binnen. Een tiental minuten later kwamen ze buiten en liepen ze weg.De politie heeft de woning verzegeld. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu.