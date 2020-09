In Sint-Niklaas zijn vandaag dan weer een aantal 'coronahelden' in de kijker gezet. Tijdens de lockdown, en nu nog leveren heel wat mensen bijzondere prestaties. De mensen in de zorgsector bijvoorbeeld, het onderwijs, en in andere instellingen die er zijn om mensen in nood te steunen. Ze allemaal huldigen kan natuurlijk niet, en daarom koos de stad er een aantal uit om in de bloemetjes te zetten. Organisaties die misschien nog net dat tikkeltje extra deden. Die eer is weggelegd voor d'Academie Beeld, Psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus, Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas en voor De Gemeenschap, een organisatie die er specifiek is voor jongeren.