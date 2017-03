Media en Cultuur Openluchtmusical op het donkmeer met indrukwekkende Oost-Vlaamse cast

embed

Kiss Me Kate, dat is de naam van de gloednieuwe musical die deze zomer op het Donkmeer in Berlare te zien zal zijn. Kiss Me Kate brengt het verhaal van een gescheiden koppel dat mekaar weer op de toneelplanken tegenkomt. De regie is in handen van Zelenaar Tijl Dauwe, die beroep doet op een heleboel Oost-Vlaamse topacteurs.