In Aalst neemt intercommunale ILvA vanavond een gloednieuwe composteerinstallatie in gebruik. De installatie verwerkt het GFT-afval dat de vuilniskarren opalen tot hoogwaardig compost. En dat compost kan dan weer dienen voor de landbouw. De inter-communale doet dit werkje al langer, maar de oude fabriek in Geraardsbergen was na 20 jaar aan vervanging toe. De nieuwe installatie is trouwens milieuvriendelijker en zou ook de eerste in België zijn.