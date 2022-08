Op half jaar tijd 35,8 ton cocaïne in beslag genomen in Antwerpse haven

Het knijtenprobleem in de streek blijft maar uitbreiden. Nu klagen ook inwoners van de Ouden Briel, een gehucht langs de Schelde in Buggenhout, over de irritante stekende mugjes. De oorzaak is een nieuw overstromingsgebied in de buurt. De knijten hebben daar door de droogte en warmte vrij spel, en trekken 's avonds naar de oevers tot in de nabijgelegen tuinen. Ook de gemeente Buggenhout gaat nu samenzitten met de Vlaamse Waterweg om het probleem te bespreken. Eerder waren er ook al klachten in Wichelen, Kruibeke en Kastel, bij Hamme. Maar een oplossing is er nog altijd niet.