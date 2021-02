De coronacrisis dan. Kappers en andere contactberoepen hebben sinds vrijdag weer perspectief. Vanaf 13 februari kan je weer je haren laten knippen. Maar er zijn ook zaken die nog helemaal geen zicht hebben op een heropening. Nachtclubs en bordelen bijvoorbeeld. Fysiek contact is daar vanzelfsprekend onvermijdelijk, en daardoor zijn de bars al bijna een volledig jaar dicht. De zaakvoerster van een nachtclub langs de N70 in Waasmunster voelt zich in de steek gelaten. Ze ziet haar levenswerk én spaargeld in rook opgaan.