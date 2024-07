Er is dit jaar opvallend veel minder honing geoogst dan normaal. Dat komt vooral door het wisselvallige weer. In totaal oogsten imkers drie vierde minder dan de voorbije jaren. Ook in het Waasland kampen ze met een bijzonder magere oogst. De bijen hebben het dus minder goed gedaan, en worden jaar na jaar meer bedreigd door een recent opgedoken gevaar: de Aziatische hoornaar.