De werken aan de Zeelsebaan in Grembergen zorgen voor heel wat frustraties in de buurt. Al het verkeer onder de 3,5 ton wordt omgeleid via smallere straten. Maar ook veel zwaardere vrachtwagens volgen die omleiding en vlammen er in volle vaart door. Ze rijden zo ook voorbij een school. De politie slingert overtreders sinds vanmiddag op de bon.