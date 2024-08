Olympische medaillewinnaar Fabio Van den Bossche tot bronzen ridder geslagen: "Zo blijf ik altijd verbonden met Laarne"

In Laarne is er gisteren wel gefeest. Want daar is niemand minder dan bronzenmedaillewinnaar Fabio Van den Bossche in de bloemetjes gezet met een Olympisch feestje. De Laarnenaar behaalde vorige week op de Olympische Spelen in Parijs brons in het omnium op de piste. Een prestatie om U tegen te zeggen, en daar denken ze in Laarne ook zo over. Hij is er zelfs tot bronzen ridder geslagen.