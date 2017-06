Sport Oliver Naesen als held onthaald in supporterscafé

Uiteraard is de gemeente Berlare ongelofelijk fier op de nieuwe Belgische kampioen. In zijn supporterslokaal 't Zolderken hebben gisteravond honderden supporters hem opgewacht na zijn wedstrijd in Antwerpen. Een feestje dat tot in de vroege uurtjes geduurd heeft.