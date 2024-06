De zomervakantie is begonnen. En dat gebeurt in Nieuwkerken-Waas zoals ieder jaar met OLF. Een openluchtfuif onder de Sint-Niklase watertoren, waar vooral veel jongeren het einde van de examens en het begin van de zomervakantie komen vieren. En dat was dus ook dit jaar het geval. Vrijdagavond en -nacht hebben meer dan 7.000 feestgangers gezorgd voor een geslaagde 35ste editie van OLF.