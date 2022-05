Lanxess tijdelijk ontruimd na korte stroomstoring

In heel wat gemeenten in onze streek is vandaag de regenboogvlag uitgehangen. Want het is de internationale dag tegen holebifobie en transfobie. Ook in Wetteren deden ze dat. Daar mocht Luis Tavares da Silva de vlag hijsen. Hij is één van de finalisten van Mister Gay Belgium en werkt als kinesist in het ASZ in Wetteren. Volgens hem blijven deze symbolische acties broodnodig. Want volgens de Mister Gay-finalist er is nog altijd te veel onbegrip en discriminatie tegenover de holebi- en transgendergemeenschap. Op het werk wordt Tavares da Silva daar nog elke dag mee geconfronteerd.