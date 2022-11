In Aalst is vanmiddag een nieuwe, unieke horecazaak opengegaan. 'De Goede Gasten' is de naam van de lunchbar in de Cimorné, en de eerste in de regio waar klanten bediend worden door mensen met een beperking. De 20 enthousiaste medewerkers zetten zo hun eerste stapjes in de horecawereld. De horecazaak is een initiatief van Levenvreugde, met de steun van de stad en vzw Stroom. De voorbije maanden zijn alle medewerkers klaargestoomd om te werken in de horecazaak.