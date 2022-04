Nog geen titelfeest voor HO Kalken, Elene-Grotenberge wint met 0-1

De sport, die beginnen we vandaag met voetbal in Eerste Provinciale. Want daar ligt de strijd om de titel nog helemaal open. Hogerop Kalken kon vanmiddag kampioen worden. Daarvoor moest het wel winnen van Eendracht Elene-Grotenberge. Dat is de nummer 2 in Eerste provinciale. Geen eenvoudige tegenstander dus in de titelmatch. Maar in Kalken was het geloof in een goede afloop vooraf groot. Wij gingen daarnet kijken.