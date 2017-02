Nieuws 1 woning op 7 niet aangesloten op rioleringsstelsel

embed

Zestien procent van alle woningen in Oost-Vlaanderen is nog altijd niet aangesloten op het rioleringsnetwerk. Dat is zowat 1 woning op de 7. Het afvalwater van die gezinnen belandt dus ongezuiverd in onze beken en rivieren. Aquafin wil dat tegen 2030 zo goed als alle huizen aangesloten zijn, maar dan moet er wel nog heel wat gebeuren. In Berlare en Laarne zijn ze alvast op de goede weg.