Donderdag op de hiphop dag van de Lokerse Feesten was Johannes Faes alias Tourist LeMC de headliner. Tourist houdt van van zijn stad Antwerpen maar evenveel van zijn voetbalploeg Antwerp. Als we hem backstage kunnen spreken, is The Great Old op dat moment net een Europese match aan het spelen tegen Viktoria Plzen. Kiezen tussen ‘den Antwerp’ en muziek is voor Tourist LeMC een zwaar dilemma, zo blijkt uit dit interview.