Nieuwe zoektocht naar Jean Vercarre, speurders aan de slag in Baardegem

Het hondje dat door een tienermeisje uit Maldegem is mishandeld, verkeert op dit moment in goede gezondheid. Dat benadrukt nu ook het parket van Oost-Vlaanderen. Gisteren zag u in ons nieuws hoe filmpjes van de mishandeling flink wat commotie veroorzaakten op sociale media. Op de beelden is te zien hoe een meisje van 14 jaar haar chihuahua meermaals hard op de grond gooit. Een vrouw uit Bazel, die het hondje aan het gezin zou hebben verkocht, sprak in het TV Oost Nieuws haar afschuw uit over de mishandeling. Dierenrechtenorganisatie GAIA wil dat het hondje zo snel mogelijk bij het gezin wordt weggehaald. Maar of dat intussen al is gebeurd, willen politie en parket niét kwijt. Simba lééft nog en is in goede gezondheid, bevestigt het parket. Verder wil het geen commentaar meer kwijt. Het onderzoek naar de feiten loopt nog altijd.