Vogelgriep rond Baardegem verdwenen, geen ophokplicht meer

Pluimveebedrijven in en rond Aalst moeten hun vogels en kippen niet meer afschermen voor wilde vogels. Vorige maand werd in een kippenbedrijf in Baardegem vogelgriep vastgesteld. Om te voorkomen dat de vogelgriep zich zou verspreiden, legde het voedselagentschap FAVV een ophokplicht op voor alle pluimveebedrijven in de buurt. Maar ondertussen is de situatie in het kippenbedrijf in Baardegem onder controle. Dat blijkt uit de laatste controles van het FAVV. Dat raadt bedrijven in de buurt wel nog steeds aan om waakzaam te blijven.