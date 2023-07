Nieuw werk van ROA in Hofstade: de kunstenaar tekende er het skelet van een das

De fast-foodketen Burger King heeft in Dendermonde zijn tweede vestiging in de Denderstreek geopend. Het is al het vijfde restaurant voor de Amerikaanse keten in onze regio. De nieuwe vestiging aan de Mechelsesteenweg is de 60ste in het hele land. Dendermonde is wel één van de grootste. Er zijn twee drive-ins, 49 parkeerplaatsen en 150 klanten kunnen er zitten. In de aanloop naar de opening was de uitbater de voorbije weken nog op zoek naar tientallen medewerkers, voor in totaal 40 jobs. Burger King is van plan om nog meer te groeien.