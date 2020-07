Sinds de coronacrisis krijgt het zorgpersoneel regelmatig applaus of een schouderklopje. Maar het OLV-ziekenhuis in Aalst heeft nu wel de hoofdvogel afgeschoten. Want het ziekenhuis heeft felicitaties gekregen van niemand minder dan... acteur Jean-Claude Van Damme. 'The muscles from Brussels', die nog steeds in Hollywood woont, bedankte in z'n boodschap specifiek het OLV en één welbepaalde dokter voor hun moed en zelfopoffering.