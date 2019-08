Nabestaanden Axelle (3) en Johanna: "Kayleigh, we herdenken ook jou"

X.M., de bestuurder van 18 die zondagnacht een dodelijk ongeval veroorzaakte in Nieuwerkerken bij Aalst, had gedronken. Dat blijkt uit het toxicologisch onderzoek van het parket van Oost-Vlaanderen. Bij dat ongeval kwam de 14-jarige Kayleigh Leemans om het leven. Hoeveel promille X.M. in zijn bloed had wordt niet bekendgemaakt, maar het gaat wel om een niet-toegestane hoeveelheid. In het bloed van de man werden geen sporen van drugs aangetroffen. X.M. ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis. Hij kon ook nog niet verhoord worden. Later moet hij zich voor de politierechter onder meer verantwoorden voor het rijden onder invloed van alcohol, inbreuken tegen de regels van een voorlopig rijbewijs en het onopzettelijk veroorzaken van iemands dood door een verkeersongeval. Eerder raakte al bekend dat hij enkel maar beschikte over een voorlopig rijbewijs. Dat betekent dat hij op het moment van de feiten niet mocht rijden en geen passagiers mocht vervoeren.