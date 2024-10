Op sommige plaatsen moet de grootste partij zelfs geen coalitiepartners meer zoeken om te besturen. En dat komt omdat ze een absolute meerderheid hebben. Dat is, naast Ninove, ook het geval in Erpe-Mere. Maar daar overweegt burgemeester Tom Van Keymolen van cd&v om er toch nog een partij bij te nemen. In Sint-Lievens-Houtem, Berlare, Wichelen en Laarne geven ze nu al aan alleen te gaan besturen.