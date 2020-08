Nieuws Na algemene testing in rusthuis in Kallo nog meer coronabesmettingen vastgesteld

In woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem in Kallo, waar begin deze week één bewoner en één medewerker besmet bleken met het corona-virus, blijken nu nog meer mensen besmet te zijn. Tests bij alle medewerkers en bewoners hebben uitgewezen dat er nog eens vijf bewoners en één medewerker het virus te pakken hebben. In totaal zijn er nu zes bewoners en twee medewerkers besmet. In woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem wonen momenteel 55 bewoners en werken er 49 medewerkers.