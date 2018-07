N-VA Wichelen mikt op absolute meerderheid

In Geraardsbergen zal de sp.a-lijst gedomineerd worden door de familie Van Der Maelen. Op één staat zoals verwacht Emma Van Der Maelen, die volop voor de burgemeesters-sjerp gaat. Zij wil komaf maken met het volgens haar ambitieloze beleid in de stad. Onderaan de lijst als lijstduwer dus, staat federaal parlementslid Dirk Van Der Maelen, de vader van Emma. De rest van de sp.a ploeg in Geraardsbergen is nieuw. De oppositiepartij behaalde in 2012 24%, toen nog in kartel met Groen. Nu gaat ze op eigen kracht naar de kiezer.