In Gijzegem zijn de bewoners van de Langehaagstraat al een tijdje in de ban van een vreemd verkeersbord. Meer bepaald een gevaarsbord met daarop een afbeelding van een indianenhoofd. Wie het bord er heeft gezet en waarom, dat is onduidelijk. Ook de politie weet van niks. Maar het is in elk geval hét gespreksonderwerp in de straat.